'A Fazenda 13': Rico, Solange Gomes e Marina Ferrari podem se livrar da roça

Erasmo Viana já está na roça! Rico Melquiades, Solange Gomes e Marina Ferrari ainda podem escapar. Rico foi o indicado da fazendeira, enquanto Solange se tornou a mais votada da casa e Marina sobrou na dinâmica do Resta Um. Erasmo Viana, puxado pela baia, foi vetado da Prova do Fazendeiro por Marina e já está nas mãos do público.

Já no início, a votação dessa terça-feira, 2, trouxe reviravoltas com os poderes do Lampião. Tiago Piquilo venceu a prova do fogo e, entre a Chama Amarela e a Chama Vermelha, decidiu ficar com a primeira. Ele deu a Vermelha para Erasmo, que logo em seguida revelou qual seria sua missão: trocar os quatro participantes da baia. O ex de Gabriela Pugliesi colocou Bil Araújo, Gui Araujo, Marina e ele próprio no lugar de Solange, Dayane Mello, Dynho Alves e Mileide Mihaile.

Sthe Matos escolheu Rico para ocupar o primeiro banco da roça, explicando o que sentia em relação ao colega de confinamento. "Ele tem um jogo muito baixo de desestabilizar as pessoas, de fazer mal. Eu não concordo com esse tipo de jogo. Ele é uma pessoa muito grosseira e mal educada aqui dentro", expôs a influenciadora.