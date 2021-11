Luísa Sonza usa look inspirado em Christina Aguilera para lançar novo single

No mesmo dia, a loira compartilhou com seus seguidores a sua animação com a faixa inédita no Twitter. "Meu emocional tá totalmente descompensado com esse lançamento. Tô completamente assim, não sei nem o que dizer. Doida, maluca, ansiosa, feliz, desesperada, nas últimas... como quiserem chamar."

Com direito a karaokê, a festa teve a presença ilustre de nomes como Gloria Groove, Giulia Be, Pedro Sampaio, Ana Caetano, Pequena Lô, Zeeba, Mari Gonzalez e Duda Beat.

Confira outros looks icônicos da noite: