Penelope Disick usa fantasia do filme 'As Patricinhas de Beverly Hills' no Halloween

Quando o assunto é Halloween, as Kardashians sempre arrasam - e seus filhos também!

Como prova, temos a fantasia que Penelope Disick usou, que foi registrada pela mãe Kourtney Kardashian no Instagram, nessa terça-feira, 2 de novembro.

Nos cliques, Penelope aparece fantasiada da personagem Cher Horowitz, do filme 'As Patricinhas de Beverly Hills', vestindo uma réplica do icônico look xadrez amarelo, com uma peruca loira, saltos brancos e meias na altura do joelho. Ela posou no jardim da casa de Kourt, com uma participação do cachorrinho da família.

Na legenda, a Kardashian colocou a famosa frase do filme: "As if" (algo como "Até parece", em português).

O pai de Penelope e ex de Kourtney, Scott Disick, também continuou a brincadeira nos comentários. "Cher, não se esqueça que você não pode continuar dirigindo seu jeep sem uma carteira de motorista", fazendo referência ao filme.

A fantasia da pequena também foi compartilhada por Kourt em seus Stories do Instagram. As fotos incluiam Penelope, a estrela de KUWTK e Reign Disick, um de seus outros filhos, enquanto todos brincavam de gostosuras ou travessuras pelas ruas.