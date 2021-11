Alec Baldwin apoia membro da equipe de 'Rust' que negou "condições inseguras" no set

Mat Hayward/Getty Images for AMC Networks

Seus advogados disseram que ela "nunca testemunhou" ninguém atirar ao vivo com essas armas, "nem permitiria isso". A declaração dizia: "Eles eram trancadas todas as noites e na hora do almoço e não há como uma única delas ter desaparecido ou sido atirada por membros da equipe".

Em post no Twitter, Baldwin lamentou a morte de sua colega.

"Não há palavras para expressar meu choque e tristeza em relação ao trágico acidente que tirou a vida de Halyna Hutchins, uma esposa, mãe e colega nossa profundamente admirada. Estou cooperando totalmente com a investigação policial para resolver como essa tragédia ocorreu", ele tuitou em 22 de outubro.

"Estou em contato com o marido dela, oferecendo meu apoio a ele e sua família. Meu coração está partido por seu marido, seu filho e por todos que conheciam e amavam Halyna".

Quando questionada sobre os relatos de uma suposta paralisação entre os membros da equipe no set, a produtora Rust Movie Productions, LLC disse em um comunicado ao E! News que "não foi informado de nenhuma reclamação oficial relativa à segurança de armas ou objetos de cena no set". A empresa disse que fará uma "revisão interna" de seus procedimentos enquanto a produção for encerrada.

E! News entrou em contato com Davis, Baldwin e Rust Movie Productions para comentar sobre a postagem de Davis. O Gabinete do Xerife do Condado de Santa Fé continua investigando o incidente e nenhuma acusação foi registrada.