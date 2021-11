Jason Momoa testa positivo para Covid-19 após première de 'Duna' em Londres

Jason Momoa revelou que foi diagnosticado com Covid-19 "logo após" da première de Duna no dia 18 de outubro, em Londres, que contou com a presença dos atores Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Javier Bardem, Josh Brolin e outros. Através do Instagram, Jason tranquilizou os fãs e disse que está "bem".

"Há muitas pessoas que conheci na Inglaterra, e então recebi um monte de alohas das pessoas", disse ele em um vídeo já expirado no Instagram Stories, observando que está "acampado" em sua casa no Reino Unido com o amigo e skatista profissional Erik Ellington. "E quem sabe? Mas de qualquer forma, estou bem. Obrigado por todas as suas preocupações e amor".

Além de sua turnê de divulgação em Londres, Jason está filmando a sequência de Aquaman de 2018, Aquaman and the Lost Kingdom, que está previsto para ser lançado em dezembro de 2022. Enquanto a esposa Lisa Bonet ficou nos Estados Unidos, seus filhos Lola, de 14 anos, e Nakoa-Wolf, de 12 anos, se juntaram a ele no tapete vermelho no final de setembro para a estreia de 007 - Sem tempo Para Morrer, em Londres.