Kristen Stewart está noiva de Dylan Meyer após 2 anos de namoro

Kristen Stewart e Dylan Meyer vão se casar! Nesta terça-feira, 2, Kristen revelou que ela e Dylan estão noivas após 2 anos de namoro.

Em entrevista a Howard Stern, a estrela de Spencer confirmou a notícia.

"Nós vamos nos casar, nós totalmente vamos fazer isso", disse ela no The Howard Stern Show, da SiriusXM. "Eu queria ser pedida em casamento, então eu acho que eu descobri muito claramente o que eu queria e ela acertou em cheio. Nós vamos nos casar, isso está acontecendo".

Em maio, Meyer revelou que estava se mudando de sua casa onde morou por 10 anos. "Esse lugar foi como um verdadeiro palácio pra mim, mesmo que tenha sido basicamente uma pilha de gravetos colados com fita adesiva", ela escreveu no Instagram. "Esse foi o lugar onde eu realmente cresci... Nós preenchemos esse lugar com uma quantidade inacreditável de amor".

No mês seguinte, a roteirista de Moxie fez tributo no aniversário de 31 anos de sua futura esposa. "A vida é com certeza mais doce com essa pequena família. Feliz aniversário criança. Você é incrível".