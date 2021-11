Travis Barker sugere nome musical para seu futuro bebê com Kourtney Kardashian

ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

Bebê a bordo? Travis Barker usou sua fantasia de Halloween com Kourtney Kardashian para deixar os fãs curiosos! Na segunda-feira, 1º, Kourtney compartilhou em seu Instagram uma foto como Alabama Whitman enquanto Travis aparecia como Clarence Worley, do filme de 1993, Amor à Queima Roupa.

Os seguidores da eterna estrela de KUWTK não se cansaram de ver o penteado estiloso e os trajes daqueles anos, mas foi seu noivo quem realmente levantou as sobrancelhas na seção dos comentários. "O nome de nosso filho seria Elvis", escreveu o baterista do Blink-182.

Embora a frase do roqueiro tenha deixado os fãs agitados, na verdade, ele se referiu a um dos momentos no longa, quando o fantasma de Elvis visita o personagem de Christian Slater.

Ainda assim, os admiradores não perdem as esperanças de o casal ter um bebê em breve. Uma fonte recentemente compartilhou com o E! News que a dupla quer ter um filho juntos e "espera engravidar no próximo ano".