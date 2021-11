Luísa Sonza e Vitão são vistos juntos pela primeira vez depois do término

Luísa Sonza e Vitão foram vistos juntos pela primeira vez desde o término do namoro na noite deste domingo, 31. Os dois compareceram à gravação do clipe da banda Big Up, e registros em Stories de amigos flagraram Luísa e Vitão lado a lado, cantando e se divertindo com amigos.

Gabi Melim, Day Limns, Carol Biazin e Gee Rocha também estavam presentes no local. Pistas de skate, luzes e amigos enfeitavam o ambiente em que a turma dançava, cantava e bebia. Nos stories do cantor Zeeba foi possível ver o ex-casal sincronizado cantando o hit Cedo ou Tarde, do NX Zero.