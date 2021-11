Pocah faz cover de Cássia Eller em projeto que reúne versões acústicas

Todos conhecemos — e amamos — a Pocah funkeira, mas a cantora vai muito além do gênero, como tem mostrado nas redes sociais, com um projeto de releituras de clássicos da MPB em acústico. Toda segunda-feira, Pocah compartilha um cover de algum artista que admira, para explorar ritmos não esperados pelo público.

A estreia do projeto foi com Dizeres, de Lourena e Sant; e o clássico Preciso Dizer que te Amo, de Cazuza e Bebel Gilberto. A música escolhida para esta segunda foi A Tal da Canção pra Lua, de Vitor Kley e Samuel Rosa. Semana que vem fica com Sozinho, do Caetano Veloso. Clássico dos clássicos!