Famosos que dão show de paternidade ao apoiar os filhos LGBTQI+

Cher

A transição de Chaz está registrada no documentário Becoming Chaz. O apoio da mãe, a superestrela pop Cher, foi fundamental. Ao Sunday Mirror Magazine, a cantora contou que, em alguns momentos, lidou com a informação com dificuldade. Mas depois que aceitou, a relação dos dois ficou melhor do que nunca.

"Estamos no melhor lugar que já estivemos desde que ela era jovem. E eu tenho de dizer 'ela' porque Chastity era uma 'ela' na época. Mas hoje, tenho de fazer a distinção com Chaz como ele é agora. E as coisas estão melhores, porque estamos criando memórias agora e realmente nos divertimos mais juntos hoje do que nos divertíamos antes", confessou.