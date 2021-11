6 podcasts apresentados por celebridades para você conhecer

Como se já não bastassem os números grandiosos de Virginia Fonseca e Camila Loures no Youtube, as divas se juntaram em um podcast que promete quebrar recordes a cada episódio. Em menos de 5 minutos de transmissão o PodCats já tinha mais de 100 mil espectadores! A proposta do programa é trazer convidados especiais para debaterem os mais variados assuntos. A estreia não teve convidados, mas Virginia e Camila seguraram o público falando da rotina de influencer e detalhes da vida pessoal.

Os programas de áudio estão ganhando cada vez mais espaço entre o público. O que importa é o conteúdo, mas os apresentadores são um diferencial. As celebridades são os convidados principais para incrementar um podcast, no entanto, é ainda mais divertido quando elas ficam do outro lado do microfone e comandam o próprio programa. Separamos alguns famosos que estão arrasando, vem conferir.