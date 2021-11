5 presentes inusitados dos fãs para seus ídolos

E!

Jared Leto

Mas se você acha que já viu de tudo, se prepara. Em certo momento, um fã achou uma ótima ideia mandar sua própria orelha para Jared Leto. Não estamos exagerando não, o cantor de 30 Seconds to Mars compartilhou a loucura com a rádio britânica Xfm.

"Você recebe as mais diversas e maravilhosas coisas. Alguém, uma vez, cortou sua orelha fora e me enviou. Foi muito bizarro. A orelha inteira, no estilo Van Gogh", expôs o vocalista, que até postou a imagem do ‘souvenir' nas redes sociais.