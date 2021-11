Casais que provaram que relacionamentos à distância são possíveis

Carolina Dieckmann e Tiago Worcman

Altas emoções! Carolina Dieckmann começou a namorar Tiago Worcman durante as gravações da novela Mulheres Apaixonadas e é casada com o diretor há mais de 14 anos. Os dois são pais de José, que também completou 14 anos. Em 2019, a atriz foi morar em Miami, nos Estados Unidos, devido à uma oportunidade de trabalho do marido.

Alguns anos antes, a artista revelou à revista Nova como o casal conciliava a vida profissional com o relacionamento. Naquele momento, ele trabalhava cerca de três dias da semana em São Paulo, enquanto ela estava no Rio de Janeiro. Em 2018, por conta da gravação de O Sétimo Guardião, voltaram a ficar longe. "Sempre que é possível, faço um bate e volta. Se me der 3 dias de folga, eu estou lá. Algumas datas nós já tínhamos programado. É uma viagem de oito horas diante da saudade, o que é mais suportável, né?! Fica mole esse voo", destacou.