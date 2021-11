Conheça Rosalinda: par de Dayane Mello em reality italiano e sósia de Aline Mineiro

Mas aí chegou A Fazenda 13. Em menos de duas semanas de reality Dayane e Aline Mineiro estavam vivendo uma relação muito semelhante a da modelo com Rosalinda no Grande Fratello VIP. Apesar de estar em um relacionamento com o humorista Leo Lins, a ex-panicat tem passe livre para se relacionar com mulheres dentro da casa. Lins chegou a comentar que gostaria de viver um 'trisal' com as duas. Eita!

Assim como aconteceu no reality italiano, o relacionamento incomodou alguns, ao mesmo tempo que tornou as duas as favoritas da edição. As peoas foram vítimas de comentários ofensivos de colegas de confinamento, e até censuradas pela emissora. Day e Aline, no entanto, prometem "incomodar mais um pouquinho".