Sheila Mello se emociona em apresentação com 'É o Tchan!'

Sheila Mello mostrou que estava com tanta saudade de se ver no É o Tchan! quanto nós. A dançarina participou de uma apresentação do grupo na noite deste domingo, 31, em São Paulo, e compartilhou tudo nas redes sociais, emocionada com o carinho do público. "Feliz em reviver", disse Sheila Mello nos Stories do Instagram.

"Não tenho nem palavras para descrever todo o amor que senti ontem. Essa banda fez a gente se unir na alegria, na dança e diminuir o preconceito! Eu sinto muita honra de ser um grão de areia na história de vocês. Eu amo vocês, sou muito grata pela maneira que vocês me abraçaram", completou.

Com um vestidinho preto, a empresária subiu ao palco da Audio Club e dançou os maiores hits do grupo que marcou os anos 90. Nostalgia!