Gloria Groove é drag queen mais ouvida do mundo no Spotify

Gloria Groove se tornou a drag queen mais ouvida do mundo no Spotify. O feito veio com A Queda, último single da cantora. Impulsionada pelo hit, Gloria Groove alcançou mais de 4 milhões de ouvintes mensais em seu perfil na plataforma. Ela é o momento!

Antes de Groove, o pódio de drag queen mais ouvida do mundo estava com outra brasileira: Pabllo Vittar. No entanto, não há rivalidade entre as duas, pelo contrário. As divas se apoiam publicamente e postam mensagens de encorajamento uma a outra nas redes sociais. Ícones!

A faixa também conquistou o título de 'música solo por uma drag mais ouvida em 24 horas'. Em um dia, A Queda teve 721 mil reproduções. Ama, Sofre, Chora, da Pabllo, ocupava esse posto, com 648 mil execuções.