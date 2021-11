Cris Rozeira é uma das indicadas a Influenciador do Ano Brasil no PCAs 2021

Cris Rozeira, uma das melhores jogadoras de futebol da atualidade, está na disputa ao prêmio de Influenciador do Ano Brasil no People's Choice Awards 2021. Ao lado de sete concorrentes, Cris Rozeira mostra seu talento tanto com a bola quanto em sua trajetória.

Natural de Osasco, no estado de São Paulo, a jogadora começou a atuar profissionalmente aos 12 anos, jogando em pequenos clubes no início da carreira; e, ao se destacar no campo, voou para a Alemanha e se tornou membro dos times Turbine Potsdam e Wolfsburg.

Por duas temporadas consecutivas, precisamente em 2007 e 2008, concorreu ao prêmio de Melhor Jogadora do Mundo pela FIFA. Naquele segundo ano, retornou ao Brasil e jogou por um breve período na equipe feminina do Corinthians. Mas o exterior a chamou novamente, fazendo com que Cris passasse a jogar no Chicago Red Stars, nos Estados Unidos.

Aos 23 anos, Cris foi medalhista nas Olimpíadas de Pequim. Em 2009, passou a jogar pelo clube do Santos, onde se tornou campeã de não apenas uma, mas duas grandes Copas Libertadores da América de Futebol Feminino.

Ao longo dos anos seguintes, a atacante passou por times da Rússia, Coreia do Sul, França e China, deixando seu nome como uma das melhores na categoria do mundo.