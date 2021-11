Juju Salimeni relembra Pânico na TV: "Mulher era um pedaço de carne"

Juju Salimeni, ex-panicat, criticou o tratamento que as mulheres recebiam no programa Pânico na TV. Ela trabalhou como assistente de palco quando a atração estava na grade da RedeTV!. Em conversa com o jornalista Leo Dias, do Metrópoles, Juju desabafou sobre o período e disse que o conteúdo do programa não faria sucesso hoje em dia.

Sem deixar de reconhecer as coisas boas que vieram a partir do programa, a musa do E! reclamou de situações vividas internamente no Pânico. "Não era feliz, mas não posso reclamar. Foi um treinamento de guerra. Não cuspo no prato em que comi, mas não era saudável mentalmente… Mulher era um pedaço de carne. Mas meu sustento vinha dali. A gente ganhava R$ 200 por gravação. Se tivesse uma só no mês ou duas, era isso. Mas tínhamos vários eventos, presenças VIP... não parávamos. Foi um ótimo início", avaliou.

A apresentadora falou sobre as piadas que o programa fazia com as mulheres. "A gente era bem desvalorizada. Era um programa de homens, total machista. Não cabe nos dias de hoje. É absurdo para os dias atuais. Eles não souberam se adequar. Existia humor depreciativo e uma forma de zoar as mulheres", afirmou.