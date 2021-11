Simone revela prisão por engano em primeira ida aos Estados Unidos

Simone, da dupla Simone & Simaria, contou em seu canal no Youtube neste domingo, 31, que a sua primeira vez nos Estados Unidos não teve glamour — mas teve cadeia! Simone e a irmã foram ao país ainda adolescentes, como backing vocals de Frank Aguiar. No entanto, logo no aeroporto, a sertaneja foi detida, acusada de ter um passaporte roubado. Que furada!

"Acho que fui presa com 15 ou 16 anos. Frank Aguiar vai fazer show nos Estados Unidos, toda a documentação perfeita. Chegando lá, na hora da entrevista com a Polícia Federal, me levaram para uma salinha. Achava que era para ver alguma coisa. Quando penso que não, vêm uns policiais e colocam um cinto de couro com uma corrente e algema. Eu começo a chorar. Imagina, nova, minha primeira vez no país. Para eles, meu passaporte era roubado. Para acabar de lascar, uma algemazinha no meu pé, e eu chorando", explicou.

A cantora contou que a pior parte do processo foi a pressão psicológica. "'Pode contar para a gente que seu passaporte foi roubado. Se você contar a verdade, a gente vai deixar você pelo menos ligar para a sua mãe. Senão, você vai ficar presa aqui e não vai ver mais seus pais'. Até aquelas fotos eu cheguei a fazer", contou. Depois de 5 horas, afirmaram que foi tudo um grande engano. Ufa!