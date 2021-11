Kim Kardashian usa look espacial no Halloween após sair com Pete Davidson

Kim Kardashian decidiu apostar no tema futurista para o Halloween 2021! No domingo, 31, Kim foi aos Stories do Instagram para estrear seu visual todo prateado e brilhante.

A eterna estrela de Keeping Up With the Kardashians arrasou com um chapéu de cowboy combinando com um macacão. Embora a musa não tenha mostrado todo o modelito, não temos dúvidas de que os sapatos também eram prateados.

Além das unhas no mesmo tom, Kim ficou maravilhada com o delineador semelhante que o seu maquiador Ash Holm havia feito. "Parece tão bom!", disse ela aos seguidores.

Ash publicou novamente o vídeo para seus Stories, descrevendo o traje como uma "vaqueira de platina sexy". A diversão do Halloween veio logo depois que a estrela de 41 anos foi vista com o membro do Saturday Night Live, Pete Davidson.