'A Fazenda 13': Gui Araujo volta a expor Valentina por remédios para depressão

Mais uma vez, Gui Araujo expôs o tratamento contra a depressão de Valentina Francavilla. Tudo aconteceu no jogo da discórdia nesse domingo, 31. Valentina não gostou das críticas que o ex-MTV estava fazendo à Marina Ferrari e interviu, foi então que Gui rebateu: "Daqui a pouco te chamam no closet", em referência ao procedimento de distribuição de medicação de A Fazenda 13, reality show da Record TV.

"Uma pessoa que usa da sua doença, que é a depressão, pra te humilhar. Não precisa falar mais nada", declarou Francavilla.

Durante a dinâmica, Gui Araujo diminuiu Marina intelectualmente, o que Valentina considerou humilhação. "Parabéns, você é fod* no teu discurso. Humilha mais a Marina, humilha. Estamos todos escutando aqui", confrontou a assistente de palco. Foi nesse momento que o ex-De Férias Com o Ex afirmou que Valentina seria chamada no closet, pois só assim ela "fica de boa".

Desacreditada com a atitude do peão, Valentina expôs a problemática da ação: "O que? Você tá usando um problema meu contra mim?... É pra vocês verem nível desse garoto… Fala que eu vou no closet ganhar remédio? Era tudo o que eu precisava. Vai falar do closet, vai pra put* que te pariu", esbravejou.