'A Fazenda 13': comentário de Marina causa confusão entre Day, Aline e Valentina

Reprodução/Play Plus

O domingo, 31, foi agitado para as participantes de A Fazenda 13, reality show da Record TV. O trio inseparável Aline Mineiro, Dayane Mello e Valentina Francavilla se desentenderam feio, com ajuda de Marina Ferrari. Aline se entristeceu com comentários de Dayane, compartilhados por Marina, e a ex-Grande Fratello VIP e Valentina criticaram a intromissão da influencer.

Tudo começou em uma conversa entre Dayane e Tiago Piquilo. A modelo confessou ao peão que não se sentia livre com os aliados na casa. A ex-Grande Fratello VIP também criticou a atitude dos amigos em se aproximarem de seus rivais no jogo, como Mileide e Bil Araújo. Marina Ferrari ouviu fragmentos da conversa e contou à Aline. Apesar de ter afirmado que iria defender Day até o final, a ex-panicat foi às lágrimas com a situação.

Quem interviu foi Valentina. A assistente de palco consolou a amiga, no entanto, pontuou que ela não deveria ter se aproximado de Mileide, o que Mineiro considerou hipocrisia. O principal alvo das críticas de Francavilla, contudo, foi Marina. "Ela me decepcionou, porque ela ouviu um negócio que ela nem sabe", afirmou.