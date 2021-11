Erasmo ameaça processar Solange depois de briga feia em 'A Fazenda 13'

Mais tarde, a confusão seguiu com Solange acusando Erasmo de machismo. Ela disse que o peão só bate boca com as mulheres e com os homens é sempre mais tranquilo. "Cala a boca, deixa eu falar. Tu é um babaca, porque não briga com os homens da casa? Tu é um babaca, com os homens tu fica pianinho. Eu deveria ter puxado você para a baia. Se tu bater na roça, tu sai", esbravejou a ex-banheira do Gugu.

Erasmo rebateu dizendo que a colega não teve coragem. "Você teve medo, sua frouxa. Porque não me puxou?", questionou Erasmo.

"Medo de quê? De você? Tu se enxerga, tu tá aqui porque é ex de alguém. Eu tenho história aqui dentro", alfinetou Solange.