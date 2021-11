Kourtney Kardashian e Travis Barker curtem Halloween com fantasias de filme dos anos 1990

Kourtney Kardashian e Travis Barker curtiram o Halloween no tema do filme preferido do baterista. Para a data especial, Kourtney e Travis se fantasiaram no tema de Amor à Queima Roupa, de 1993.

A estrela de Keeping Up With the Kardashians encarnou a personagem Alabama Whitman (interpretada por Patricia Arquette), enquanto Travis se vestiu como Clarence Worley (Christian Slater).

A fantasia foi baseada no pôster do longa, com Kourt usando uma legging de animal print e top ombro a ombro azul. Claro, que seu visual não estaria completo sem uma peruca loira e lábios vermelhos.

Já o rock star usou uma camisa com estampa tropical, que ele combinou com jaqueta de couro e óculos modelo aviador.