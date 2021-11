Esposa de Alec Baldwin teme que ele desenvolva estresse pós-traumático após tiro acidental

Na última semana, enquanto ensaiava para Rust, em Santa Fé, Alec disparou um revólver cenográfico que ele acreditava não conter munição real. Mas o projétil de chumbo atingiu fatalmente Hutchins e feriu o diretor Joel Souza.

No sábado, Alec disse aos paparazzi que Halyna era sua "amiga" e falou sobre o encontro com seu marido e filho. Ele também disse que tem falado "todos os dias" com a polícia. O xerife de Santa Fé disse que o ator e duas outras pessoas que manusearam a arma, a armeira Hannah Gutierrez-Reed e o diretor assistente David Halls, cooperaram com a investigação do tiroteio.

Com relação à investigação, Hilaria disse ao The New York Post: "Queremos respostas mais rápido do que qualquer um".