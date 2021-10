Alec Baldwin fala frente às câmeras sobre a morte da "amiga" Halyna Hutchins

"No dia em que cheguei à Santa Fé para começar a filmar, levei-a para jantar com Joel, o diretor", continuou Alec, pouco antes de Hilaria se aproximar dele. E antes de continuar a falar com a imprensa, ele disse a ela: "Com licença".

"Éramos uma equipe muito, muito bem treinada, filmando um filme juntos e, então, esse evento horrível aconteceu", relatou o ator. "Agora, já me disseram várias vezes: Não faço nenhum comentário sobre a investigação em andamento. Eu não posso. Não posso."

Em uma declaração anterior, Alec chamou o disparo de um "acidente trágico". Halyna deixou seu marido, Matthew Hutchins, e o filho de 9 anos, Andros.

Após a morte, o ator foi fotografado caminhando com os dois. Um dos fotógrafos perguntou a ele sobre seu recente encontro com a "família dela". Na ocasião, o profissional disse ter se esquecido do nome dela. Então, Hilaria chamou a atenção: "Halyna! O nome dela é Halyna! Se você está gastando tanto tempo esperando por nós, deveria saber o nome dela. O nome dela é Halyna".

"Você não sabe o nome dela? Por favor", acrescentou Alec. "Halyna Hutchins. Eu me encontrei com o marido dela, Matthews, e o filho dela, sim, isso mesmo."