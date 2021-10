Como Gigi Hadid se sente sobre Zayn Malik em meio à briga familiar

O relacionamento de Zayn Malik e Gigi Hadid foi intermitente durante anos. Mas, uma fonte próxima a Gigi revelou ao E! News que a separação de Zayn pode ser permanente.

De acordo com o informante, os dois "estão para sempre definitivamente separados" após a suposta briga do cantor e a mãe da modelo, Yolanda Hadid. A fonte explicou que o casal está separado "há semanas", com um segundo informante acrescentando que eles "decidiram que precisam desse tempo para eles próprios".

Segundo a primeira fonte, a família Hadid está "muito chateada com Zayn", enquanto Gigi tem estado "muito perturbada com a situação que aconteceu".

Embora os dois estejam "se separando romanticamente", de acordo com a segunda fonte, eles permanecem em contato enquanto criam a filha de 1 ano, Khai. "É obviamente difícil porque eles ainda são pais e criam totalmente juntos", contou o informante. "Eles fizeram uma pausa, mas ainda estão muito envolvidos na vida um do outro pelo bem de seu bebê."