Quem é Francinne, primeira brasileira sem ascendência asiática no K-pop?

A viagem para Coreia do Sul

Durante julho e agosto deste ano, Francinne esteve no país do BTS, disposta a aprender o que fosse necessário para que o lançamento desse certo. Por isso, mesmo já se dedicando às aulas de coreano, ficou focada no treinamento da pronúncia.

Na viagem, ela afirmou que se sentiu bem acolhida e segura. A ajuda para se comunicar vinha do empresário, que é coreano mas entende português por estar morando por aqui, e depois de uma intérprete. "Me encantei com a cidade. Eu já tinha me encantado com a cultura, com a comida, com a música. E depois que a gente vai para lá, a gente não quer ir embora mais", completou em entrevista ao jornal.