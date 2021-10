Reality musical apresentado por Iza vai buscar talentos na periferia

Notícia boa para os órfãos de Iza em Música Boa ao Vivo, do Multishow. A cantora está apresentando outro programa musical na TV. O Criatividade Tropical: Abre as Portas para o Gueto, une Iza a 9 músicos da periferia para mostrar, em 4 episódios, como é um processo musical autêntico e periférico. Ao final, a turma prepara uma música original. A série está disponível para não-assinantes gratuitamente no Globoplay. Não vai perder, né?

A série estreou no dia 26 de outubro — e já está dando o que falar. Toda a produção é comandada por mulheres negras, com direção de Aisha Mbikila. No primeiro episódio, Iza reflete sobre como os artistas periféricos enfrentam barreiras para chegar ao sucesso, apesar de a música feita por eles dominar as paradas. A equipe de produtores da musa, Sérgio Santos e Pablo Bispo, vão em busca de 9 talentos para compor o time do programa.

"É inegável dizer que a gente não se vê muito nos lugares. Então por mais que eu saiba que, infelizmente, minha história é exceção, sentia a necessidade de celebrar isso como uma forma de inspirar outras pessoas a viverem o que eu estava vivendo também", conta IZA, nos momentos iniciais do documentário.