Conheça a tendência de joias faciais, usadas por Angelina Jolie na premiere de Eternos

Ingrid contou ao UOL que a ideia da primeira joia facial, um anel de nariz, surgiu em 2017, inspirado em óculos. "Eu via aqueles óculos sem armação, com hastes apenas laterais, e achava que deixava um desenho tão bonito no nariz", disse.

À revista Glamour, a designer afirmou que o conservadorismo dificulta a propagação da tendência. Para ela, as joias faciais são ainda mais autênticas que a maquiagem. Com o fim da pandemia do covid-19, contudo, a dona do Entre Cubos acredita que essa realidade vai mudar.