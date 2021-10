Ex-namorados que viveram par romântico nas telinhas

Cameron Diaz e Justin Timberlake

De 2003 a 2006, Cameron Diaz e Justin Timberlake formaram um belo casal. Tanto que, quando veio a separação, o público sentiu o baque. Lá em 2011, eles viveram personagens com momentos românticos no filme Professora Sem Classe.

Na história, rolou até cenas mais quentes com o personagem do ator, e Cameron comentou sobre o assunto em uma coletiva de imprensa do longa. "Nós rimos bastante. Não foi nada desconfortável. Nós pudemos fazer coisas que eu talvez não me sentisse confortável para fazer com outra pessoa.Se tivesse sido com qualquer outra pessoa, teria sido estranho, teria sido uma cena diferente. Mas não foi."