Conheça Beto Skubs, o roteirista brasileiro de Grey’s Anatomy

Apesar de não parecer na TV, o Grey-Sloan não é um hospital de verdade, e sim um estúdio. No entanto, são tantos sets montados que quase parece um centro clínico. "São um monte de corredores de hospitais parecidos, e eu me perdia toda hora dentro das salas de cirurgia, do hall do Grey Sloan, sempre precisava pedir socorro pra alguém pra chegar na próxima cena!", revelou Beto.