6 covers incríveis de hits internacionais por idols do K-Pop

Na última quinta-feira, 29, Jungkook soltou um cover de Falling, do cantor britânico Harry Styles. A versão do ídolo do BTS foi postada no canal oficial do YouTube do BANGTANTV e já conta com milhões de views na plataforma.

O artista adora cantar hits de outros países e também possui vídeos em que apresenta We Don't Talk Anymore, de Charlie Puth e Selena Gomez; Lost Stars de Adam Levine; Nothing Like Us de Justin Bieber e vários outros.

O ARMY ama, é claro! E o cantor não foi o único do K-Pop a lançar covers internacionais, acompanhe nossa lista: