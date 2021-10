Esquenta Lolla 2022: o que esperar da volta do festival ao país?

Sai Guns N' Roses, entra Foo Fighters

Quem é rato de Lollapalooza sabe: toda edição do festival conta com alguma super banda de rock. Na edição original de 2020, o posto estava ocupado pelo Guns N' Roses. A última passagem do grupo comandado por Axl Rose no Brasil foi em 2016, e os fãs estavam sedentos pelo retorno. Os adiamentos não contemplaram a agenda do grupo, mas os substitutos não deixaram a desejar: o Foo Fighters protagonizou um dos shows mais icónicos da história do festival, na primeira edição do Lolla no Brasil, em 2012. As expectativas estão altíssimas!

Os roqueiros estão muito bem representados na edição. A nova geração está dando as caras com Machine Gun Kelly — para os leigos, o namorado da Megan Fox. O gato promete arrasar pela primeira vez em solos brasileiros. O show do loiro foi considerado um must nas edições internacionais do festival. Vamos ver, né?

E para quem pensa que o emo morreu, o Lolla 22 veio para provar que não. As bandas A Day To Remember e Alex Is On Fire, ícones do gênero, voltam ao Brasil com novos projetos. Hora de botar a franja para jogo!