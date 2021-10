O que Angelina Jolie já mostrou desde que se uniu ao Instagram

Livros

Angelina também compartilhou uma sessão de autógrafos do seu novo livro, Know Your Hearts and Claim Them, especialmente para as crianças e jovens.

"O livro foi escrito em colaboração com crianças e jovens ativistas em todo o mundo, e é para eles e todas as crianças que lutam por sua voz e direitos. Esperamos que seja publicado em muitos idiomas diferentes ao longo do tempo", mandou a atriz.