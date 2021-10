5 músicos brasileiros que brilharam em grupos internacionais

Fabrizio Moretti

Não se engane pelo nome: Fabrizio Moretti, apesar de ter pai italiano e ter se mudado para os Estados Unidos ainda criança, é brasileiro. O músico nunca perdeu o contato com o português e as raízes brasileiras, nem quando fundou a maior banda do Indie Rock, The Strokes, no começo dos anos 2000. O grupo foi — e ainda é — um fenômeno. Em 2008, ele montou o projeto Little Joy, com o também brasileiro Rodrigo Amarante, do Los Hermanos, e a vocalista americana Binki Shapiro.