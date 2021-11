Conheça Nath Finanças, indicada a Influenciador do Ano Brasil no PCAs 2021

Falta pouco para o People's Choice Awards 2021! E pela segunda vez consecutiva, o PCA tem uma categoria exclusiva brasileira, Influenciador do Ano Brasil. Dentre as oito personalidades que concorrem ao prêmio, uma se destaca por sua orientação financeira: Nath Finanças.

Aos 23 anos, Nathália Rodrigues sempre mostrou aptidão para os negócios. De Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, a jovem decidia ser a gerente ou administradora do local imaginário quando brincava com seu irmão na infância.

De família humilde, ela testemunhou a violência em seu bairro e precisou se preparar para o vestibular em casa por não ter condições de pagar um cursinho.

Anos mais tarde, o sonho se concretizou: cursou Administração de Empresas tanto no Ensino Técnico quanto no Superior. Nath então se encontrou de vez no ramo de finanças pessoais, em especial nas redes sociais, onde possui 200 mil seguidores no YouTube e mais de 400 mil tanto no Instagram quanto Twitter.