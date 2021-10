Jake Paul relembra tuíte de Gigi Hadid chamando Zayn Malik de "rei respeitoso"

Jake Paul decidiu reaver antiga briga com Gigi Hadid em meio ao drama familiar da modelo com o ex Zayn Malik. Nesta sexta-feira, 29, Paul trouxe à tona tuítes que Gigi escreveu após Paul e seu irmão Logan Paul alegarem que Zayn tinha sido rude com eles.

Na época, a modelo escreveu a Jake: "Porque ele não liga de sair com você e sua turma constrangedora de groupies do YouTube? Ele está em casa com seus melhores amigos como um rei respeitoso porque ele tem a mim, docinho. Despreocupada sobre seu irrelevante traseiro feio. Vá dormir".

No momento, que Zayn enfrenta acusações criminais por supostamente assediar Gigi e sua mãe Yolanda Hadid, Jake escreveu em resposta ao tuíte de 2020: "Seu rei respeitoso deu um soco na cara da sua mãe". Gigi não respondeu publicamente o youtuber.