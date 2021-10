5 Looks das famosas com boné para se inspirar

Mais uma vez, os bonés voltaram à lista de tendências de moda para as mulheres. Elemento-chave em visuais urbanos e mais práticos, além de garantir proteção do sol, ele também traz um ar mais moderno e descolado para os looks.

Várias famosas compõem seus visuais com bonés que encaixam em seu estilo. Não só com moletom ou jeans, ele também pode combinar com peças em alfaiataria e produções que mesclam um tom mais formal e versátil ao mesmo tempo.

Veja algumas ideias para investir no acessório: