Rico fala mal de Lary Bottino e Marina Ferrari em ‘A Fazenda 13’

Durante a tarde desta sexta-feira, 29, Rico Melquiades soltou o verbo em A Fazenda 13, reality show da Record TV. Depois da amizade com Dayane Mello passar por algumas turbulências, ela e Rico voltaram a colocar o papo em dia e o peão criticou a participação de Lary Bottino e Marina Ferrari em A Fazenda.

No quarto, o papo entre os dois rendeu e o humorista falou sobre a diferença entre os participantes famosos e anônimos dentro de um reality show. "Se eu fosse 'A Fazenda', eu não fazia reality nem com artista, nem com influenciador. Porque eles têm medo de ser o que eles são e muitos não prestam lá fora. Se eu fosse o [diretor, Rodrigo] Carelli, eu não fazia com artistas, fazia com pessoas anônimas. Pessoas anônimas não têm medo de botar a cara pra bater e faz o reality virar um sucesso", avaliou o peão.

O assunto chegou no nome da quinta eliminada do programa, que o alagoano usou como exemplo para o seu pensamento. "Porque ô povinho que quer ser santo, viu, misericórdia... Lary [Bottino, quinta eliminada] veio com intenção de querer ser santa, querer pagar de boa moça, limpar a imagem", afirmou o humorista.