Armeira de 'Rust' fala sobre produção "insegura" em primeira declaração desde acidente

Segundo o comunicado, Hannah, de 24 anos, tinha dois cargos no set, o que "fez ser extremamente difícil focar em se trabalho como armeira. Ela batalhou por treinamento, por dias para preservar as armas, e tempo adequado para se preparar para o tiroteio, mas acabou sendo anulada pela produção e seu departamento. Toda a produção do set se tornou insegura devido a vários fatores, incluindo a falta de reuniões de segurança".

Em coletiva de imprensa no começo da semana, o Xerife do condado de Santa Fé, Adan Mendoza, disse que Hannah e o assistente de direção David Halls ambos "manusearam e/ou inspecionaram a arma carregada antes de Baldwin disparar a arma" que acabou atingindo Hutchins e Souza, que teve alta do hospital logo após sua lesão.

Uma declaração recente do mandado de busca e apreensão obtida pelo E! News afirmou que Gutierrez-Reed disse à polícia que ela "checou as 'réplicas' e garantiu que elas não estavam com balas 'quentes'" no set de Rust.