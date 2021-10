Anitta, Lexa, Karol Conká e mais: confira os lançamentos da semana

Anitta, Dímelo Flow e Chimbala - Quiero Rumba

Mais uma canetada internacional da Girl From Rio. Anitta participou da faixa de abertura do EP do dj caribenho Dímelo Flow, em parceria com o rapper dominicano Chimbala. E o melhor? A diva levou o funk para a faixa. A batida é um sample de Rap das Armas, clássico brasileiro. O próprio DJ Marlboro, idealizador da canção, agradeceu a carioca por espalhar a palavra do funk. É ela!