Anitta desmente acusação de plágio em música nova: “Eu pedi autorização antes”

E não só isso, ele também repostou na sua conta o pedaço do clipe, explicando o que rolou na legenda e parabenizando mais uma vez a diva pop.

"Antes que alguém comece a insuflar a discórdia com desinformação, a Anitta pediu sim as autorizações devidas e deu nessa nova música os créditos devidos aos autores originais, Júnior e Leonardo da música Rap das Armas, que também é trilha do Filme Tropa de Elite", declarou.