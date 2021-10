Ex-BBB explica origem do apelido ‘Caio Caloteiro’: “Fui para o programa devendo”

Sempre se perguntou de onde vinha o apelido "Caio caloteiro"? Caio Afiune, participante do Big Brother Brasil 2021, explicou a história nesta quinta-feira, 28, no podcast PodPah. Caio justificou que as dívidas são fruto de um investimento mal-sucedido em… repolho!

O ex-BBB explicou que a ideia de plantar repolho surgiu em conversa com um amigo. No entanto, os investidores não escolheram uma época apropriada para o plantio. O resto, já sabe, né?

"Plantei 650 mil pés de repolho. Nasceram, mas foi na época errada. Montei esquema de irrigação, mas o bom é na época da chuva porque ajuda a controlar algumas pragas. Eu fui em um lugar, e o cara falou: 'Planta repolho, ninguém está plantando'. Na época eu estava firme, o milho me dava dinheiro demais. Tranquilo, eu fui lá e falei: 'Vou plantar 650 mil pés agora'. Quinhentos mil do verde, e 150 do roxo", explicou o investidor.