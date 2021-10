As vezes em que Kourtney Kardashian e Travis Barker uniram suas famílias

Uma grande família!

Conforme a relação de Kourtney Kardashian e Travis Barker continua a crescer, seus filhos também se tornam cada vez mais unidos.

A fundadora do Poosh é mãe de Mason, 11, Penelope, 9, e Reign, 6, com o ex Scott Disick, enquanto Travis é pai de Landon, 17, e Alabama, 15, que ele divide com a ex Shanna Moakler, junto com sua enteada de 22 anos, Atiana De La Hoya.

As famílias do casal começaram a passar um bom tempo juntas após Kourt e Travis oficializarem o relacionamento, mas na verdade os pombinhos são vizinhos e amigos há anos, então todos já se conheciam. Ultimamente, a estrela de KUWTK se aproximou ainda mais de Alabama, que já se referiu a ela como "madrasta" em uma entrevista. As duas também sempre estão ao lado de Landon, Atiana e as crianças da Kardashian.