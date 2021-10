Mães de Gabi Brandt e Gui Araujo trocam farpas na web após revelações

Gabi Brandt abriu o jogo sobre as ameaças, traições e abusos morais supostamente sofridos durante o namoro com Gui Araujo. As declarações de Gabi ao PodCats, de Virginia Fonseca e Camila Loures, repercutiram e até as mães do ex-casal se envolveram na polêmica.

"É muito complicado falar, foi muito traumático. Ele falava que ia se matar, ameaçava", contou a influenciadora. "Aí, tinham vezes que ele me ameaçava [e dizia]: ‘Ah, vou acabar com a tua vida'. Coisas desse tipo, era muito tenso. Era tenso no nível que as minhas amigas ficavam desesperadas. A minha mãe ficou doente, ela falava: ‘Pelo amor de Deus, você vai morrer'."

Foi então que Rosana Cagnoto, mãe do participante de A Fazenda 13, da Record TV, deixou um comentário para a ex-nora no perfil oficial do SubCelebrities no Instagram.