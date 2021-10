Ludmilla fala sobre racismo: "Comecei a fazer cirurgia plástica pra ser aceita"

No último episódio do podcast Mano a Mano, do rapper Mano Brown, Ludmilla contou que passou a realizar procedimentos estéticos para ser aceita. Durante o bate-papo, Ludmilla afirmou que ouvia muitos comentários racistas no começo de sua trajetória musical.

"Minha música estourou eu tinha 17 anos, a Fala Mal de Mim. Quando comecei a fazer cirurgia plástica, a primeira que eu fiz foi pra começar a ser aceita. No clipe não dá pra enxergar muito quem está cantando. Foi mais a voz, não a aparência. Muito contratante contratava, chegava no show e as pessoas viam quem era a MC Beyoncé [nome artístico da época]. Falavam do meu nariz, da minha perna, do meu cabelo, e eu cantando e ouvindo aquilo", explicou a artista.

Na conversa, a cantora lembrou de como o racismo segue fazendo parte da sociedade brasileira e que, aos poucos, a questão está sendo cada vez mais discutida.