Ashton Kutcher teve pancreatite devido à dieta para filme de Steve Jobs

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney

Mila Kunis não recomenda dieta "idiota" feita pelo marido Ashton Kutcher. Em entrevista ao Hot Ones, Mila revelou que Ashton acabou no hospital enquanto se preparava para interpretar Steve Jobs.

A atriz ressaltou que o ator não contou a história completa sobre sua pancreatite quando esteve no programa, em 2019.

"Ele está minimizando isso. Ele foi burro. Ele só comia uvas em um ponto. É tão idiota", disse ela. "Nós acabamos indo ao hospital, duas vezes, com pancreatite. Então, verifique os fatos, sim, foi muita burrice".

Em 2013, Ashton estrelou o filme Jobs, onde deu vida ao fundador da Apple. Parte de entrar no personagem foi seguir a rígida dieta fruitária de Steve.

Após consumir uma grande quantidade de suco de cenoura, Ashton começou a sofrer uma extrema dor nas costas.

"Duas semanas antes de nós começarmos a filmar, do nada, eu tive essa dor nas costas e foi piorando cada vez mais", disse o ator anteriormente no Hot Ones.