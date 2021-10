A casa de R$ 36 milhões de Renée Zellweger na Califórnia

Renée Zellweger acabou de vender a sua casa em Topanga, Califórnia, por R$ 36 milhões, segundo fontes do E! News.

De acordo com informações do agente imobiliário Carl Gambino, a casa de mais de 400 metros quadrados tem quatro quartos, lareiras de pedra, cozinha profissional e edtalhes em madeira. A propriedade tem 9.79 acres e é cercada por vistas maravilhosas de canyons e montanhas.

Certamente Zellweger esteve ocupada nos últimos meses. Além de vender a sua casa, a atriz vai estrelar e produzir a minissérie The Thing About Pam e a comedia The Back Nine. Ela também está namorando Ant Anstead, que ela conheceu enquanto gravava a série Celebrity IOU: Joyride, da Discovery+.