Raissa Barbosa anuncia fim do noivado após ser acusada de agredir o ex

Raissa Barbosa revelou nesta sexta-feira, 29, que terminou o noivado com Wellington. A separação veio após Wellington fazer uma live no Instagram durante uma briga do casal, acusando Raissa de agressão física. A ex-participante de A Fazenda, da Record TV, afirmou que o ex-ator pornô é tóxico e que já tiveram diversos conflitos por ciúmes.

"Ontem eu fui convidada pra ir à festa de lançamento da música nova do Dennis DJ, e fui. Era uma festa privada somente pra convidados em um motel em São Paulo. Eu estava em um relacionamento com uma pessoa que assim que eu cheguei em casa começou a ficar alterado, eu não consegui dormir e ele não aceitou eu não ter levado ele na festa, e também estava falando coisas/frases totalmente machistas que me deixaram extremamente mal e irritada", começou a ex-Miss Bumbum, em relato nas redes sociais.

A influencer contou, ainda, que foi nesse momento que Wellington começou a live, com a intenção de difamá-la. O ex-ator pornô mostrou machucados que alegou terem sido causados por Raissa.